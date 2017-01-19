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Buradasınız : » » Galatasaray, Florya ve Riva'dan 1,5 milyar lira bekliyor

Galatasaray, Florya ve Riva'dan 1,5 milyar lira bekliyor

Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı anlaşmasından yaklaşık 1,5 milyar lira gelir elde edeceklerini söyledi.

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Galatasaray, Florya ve Rivadan 1,5 milyar lira bekliyor

Sarı-kırmızılı kulübün, Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen ocak ayı divan kurulu toplantısına, başkan Dursun Özbek ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları anlaşmayla ilgili bilgi kirliliği olduğunu dile getirerek, "Bu proje bir arsa satışı değildir. Emlak Konut, bizim arsalarımızın geliştirilmesi için projeler yapacak. Bizim Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma bu projelerin tamama ermesiyle beraber ortaya çıkacak hasılatın karlılığının bölüşülmesine yöneliktir. Bu karlılığın yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'a aittir." dedi.

Özbek, basında arsaların 508 milyon liraya satıldığına yönelik haberlerin olduğunu anlatarak, "Bu 508 milyon lira arsalarımızın ekspertiz değeridir. Bizim arsalarımızın Emlak Konut'a satış bedeli değildir. Buraların geliştirilmesiyle beraber orta vadede 1,5 milyar liraya yakın para alacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkı

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakınlığından gerekli evrakları aldıklarını dile getirerek, "Bununla ilgili işlemleri yapmak için Sarıyer Tapu Müdürlüğüne gittik. Tapu müdürü, Başbakanlık olurunun da gerektiğini söyledi. Bu konuda hazırladığımız yazı bugün itibarıyla Başbakanlığa ulaştı. Yazının bir iki gün içinde tekrar İstanbul'a gelmesi suretiyle Galatasaray, 6 yıldır beklediği üst kullanım hakkını almış olacak." diye konuştu. AA

Etiketler: Galatasaray, florya, riva, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
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