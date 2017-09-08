Futbolda haftanın programı

Futbolda, Süper Lig ile TFF 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 2. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe (Osmanlı)

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

Yarın:

17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)

10 Eylül Pazar:

16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediye)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (İnegöl)

16.30 Kocaeli Birlikspor-Etimesgut Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

10 Eylül Pazar:

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Kastamonuspor 1966-Tokatspor (Gazi)

16.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Ankara Aktepe)

16.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Eyüpspor-Bucaspor (Eyüp)

16.30 Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu (Afyonkarahisar)

Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Hacettepe-SBS İnşaat Kırklarelispor (Cebeci İnönü)

10 Eylül Pazar:

15.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane)

15.30 Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Karaelmas Kemal Köksal)

16.00 BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)

16.30 Bandırmaspor-Niğde Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Pendikspor-Fethiyespor (Pendik)

19.00 Karşıyaka-Silivrispor (İzmir Atatürk)

19.00 Kahramanmaraşspor-Altay (Kahramanmaraş 12 Şubat)

TFF 3. Lig

1.Grup

Yarın:

16.30 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)

16.30 Bergama Belediyespor-Erzin Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Çatalcaspor-Bayrampaşa (Ziya Altınoğlu)

10 Eylül Pazar:

15.30 Ofspor-12 Bingölspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Erbaa)

16.00 Kozan Belediyespor-Organgazi Belediyespor (İsmet Atlı)

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

2.Grup

Yarın:

16.00 Ankara Demirspor-Kayseri Erciyesspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Anadolu Bağcılar-Turgutluspor (Stadı henüz açıklanmadı)

10 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-Darıça Gençlerbirliği (Pazar)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Yeni Orduspor-Tire 1922 (Ordu 19 Eylül)

16.00 Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Antakya Atatürk)

16.30 Yeşil Bursa-1461 Trabzon (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Ergene Velimeşespor-Erokspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

16.30 Muğlaspor-Gölcükspor (Muğla Atatürk)

3.Grup

Yarın:

16.00 Payasspor-Sultanbeyli Belediyespor (Payas)

10 Eylül Pazar:

15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Arsin)

15.30 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre)

15.30 Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 Aydınspor 1923-Osmaniyespor (Adnan Menderes)

19.00 Kocaelispor-Utaş Uşakspor (İzmit İsmet Paşa)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor (Tarsus)