  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe kafilesi Makedonya'da

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Üsküp'e geldi.

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Fenerbahçe kafilesi Makedonyada

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Üsküp'e geldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra şehir merkezinde konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe kafilesini otelin önünde bir grup taraftar karşıladı.

Sarı-lacivertli takım, maç öncesindeki son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena'da yapacak. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da TSİ 19.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.

Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak Vardar-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek.

Etiketler: Vardar, UEFA Avrupa Ligi, Makedonya, Fenerbahçe
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