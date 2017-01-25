EYOF 2017 Erzurum'da düzenlenecek

Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), Türkiye'yi 69 sporcunun temsil edeceği bildirildi.

EYOF Genel Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum'un, EYOF organizasyonunda Avrupa'nın en yetenekli genç sporcularını ağırlayacağı belirtildi.

Söz konusu organizasyonun 11-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EYOF için artık son hazırlıklar yapılırken Türkiye'nin de organizasyonda yer alacak kadrosu şekillendi. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve Türkiye'nin kış versiyonuna ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF 2017'de Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek. 14 ile 18 yaş arasındaki genç sporcuların olimpiyat oyunlarına ilk adımı olan organizasyonda sporcular 9 dalda mücadele edecek."

Açıklamada, sporcuların alp disiplini, snowboard, kayakla atlama, kayaklı koşu, biatlon, curling, sürat pateni, artistik patinaj ve buz hokeyi dallarında mücadele edeceği kaydedildi.