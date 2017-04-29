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Buradasınız : » » Eski Galatasaraylılar ile dünya karması karşılaşacak

Eski Galatasaraylılar ile dünya karması karşılaşacak

Galatasaraylı eski Türk futbolcular ile yabancı oyuncuların yer alacağı dünya karması, Türkiye'de yaşayan Suriyeli genç sığınmacılar yararına 17 Mayıs'ta maç yapacak.

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Eski Galatasaraylılar ile dünya karması karşılaşacak

Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş Türk futbolcular ile yabancı oyuncuların yer alacağı dünya karması, Türkiye'de yaşayan Suriyeli genç sığınmacılar yararına 17 Mayıs'ta maç yapacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle UNDP ve Galatasaray'ın ev sahipliğinde, ilk defa dünyada yoksulluğu sona erdirmek için "Goals4Goals" futbol maçı düzenleneceği duyuruldu.

Karşılaşmanın, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı güne denk gelen tarihte yapılacağının belirtildiği açıklamada, sarı-kırmızılı eski futbolcuların yer alacağı takımın maça Fatih Terim teknik direktörlüğünde çıkacağı ifade edildi.

Yabancı futbolcuların yer alacağı dünya karmasında Antalyaspor'un Kamerunlu oyuncusu Samuel Eto'o, 2001-2007 yıllarında Galatasaray forması giyen Kolombiyalı eski kaleci Faryd Mondragon ve eski Arnavut golcü Erjon Bogdani'nin de forma giyeceği belirtildi.

Müsabakanın, 17 Mayıs 2017 Çarşamba Günü Türk Telekom Arena'da oynanacağı kaydedildi.

Etiketler: dünya karması, Galatasaray, sığınmacılar
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