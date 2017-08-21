  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.496
    EURO 4.132
  • BIST 108614.87
    ALTIN 145.127
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eljif Elmas'a milli davet

Eljif Elmas'a milli davet

Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği futbolcu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eljif Elmasa milli davet

Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği futbolcu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Makedonya'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı İsrail ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kadroya, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği orta saha oyuncusu Eljif Elmas da davet edildi.

Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, düzenlediği basın toplantısında, futbolcuların kulüplerindeki iyi formlarını milli takıma da aktarmalarını ve oyun seviyelerini yükseltmelerini beklediğini dile getirdi.

Makedonya, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 2 Eylül'de deplasmanda İsrail, 5 Eylül'de ise evinde Arnavutluk ile karşılaşacak.

Grupta 6 maç sonunda 3 puan toplayan Makedonya, puansız Liechtenstein'i önünde 5. sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilsson (Norrköping), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Vasas), Kristijan Toshevski (Pelister), Darko Velkovski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi), Visar Musliu (Vardar)

Orta saha: Stefan Spirovski (Vardar), Ferhan Hasani (Shkendija), Ezgjan Alioski (Leeds United), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vardar), David Babunski (Yokohama), Ljupco Doriev (Akademija Pandev), Nikola Gjorgjev (Twente), Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), İlija Nestorovski (Palermo), İvan Trickovski (AEK Larnaca), Aleksandar Trajkovski (Palermo), Marjan Radeski (Shkendija)

Etiketler: eljif elmas, Fenerbahçe, fifa, Makedonya, milli takım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER