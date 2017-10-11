Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2.etabı tamamlandı

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 2. etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.

TUR 2017'nin 2. etabı, Kumluca ile Fethiye arasındaki 206 kilometrelik parkurda düzenlendi. 45,5'inci kilometreden başlayan ve bisikletçilerin 14 kilometre sonunda 604 metre irtifaya çıktığı 2. kategori tırmanış haricinde düzlük bölümlerin daha fazla olduğu etabı, 6 saat 2 dakika 6 saniyede bitiren Bennett birinci oldu.

Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Trek-Segafredo'dan Edward Theuns, 3'üncülüğü ise Astana Pro Takımı'ndan Riccardo Minali elde etti.

Finişe toplu giren isimler arasındaki Türkiye Milli Takımı'ndan Ahmet Örken de yarışı 8. sırada bitirdi.

Bennett böylece hem genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu hem de sprint klasmanı liderliğini korudu.

Bardiani CSF takımından Mirco Maestri, tırmanış klasmanında zirvede yer aldı. Türkiye güzellikleri klasmanının zirvesinde bulunan milli takımdan Onur Balkan, bugünkü prim kapısını da önde geçerek "beyaz mayo"yu korumayı başardı.

Öte yandan 2. etabın bitime 75 kilometre kala yaşanan kazada sakatlanan Astana takımından Sergey Chernetskiy, yarış dışı kaldı.

Benfatto'ya ceza

Turun ilk etabında 2. olan Androni Sidermec Bottecchia takımından Benfatto'ya, ödül törenini kaçırdığı için ceza verildi.

Dün organizasyonun resmi zaman tutucusundan kaynaklanan teknik bir sorun yüzünden yaşanan anlaşmazlık sonucu dereceye girmediğini düşünerek tören alanını terk eden Benfatto'nun, 2'ncilik sayesinde elde ettiği ödüller silindi. İtalyan bisikletçi ayrıca 200 İsviçre frangı para ceza aldı.

TUR 2017'ye, yarın Fethiye ile Marmaris arasındaki 3. etapla devam edilecek.

Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda bin 25 kilometre pedal çevirecek.