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Buradasınız : » » Burak Yılmaz en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Burak Yılmaz en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Burak Yılmaz en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Bordo-mavili takımın golcü futbolcusunun, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ arka adalesinde zedelenme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın, ligde oynanacak Galatasaray ve Kayserispor maçlarında takımda yer alamayacağı kaydedildi.

Bu arada Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlık geçirdikten sonra tedavisi yapılan Juraj Kucka'nın durumunun ise iyiye gittiği, Galatasaray maçına yetişme olasılığının bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: Trabzonspor, burak yılmaz
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