  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.643
    EURO 4.322
  • BIST 105305.35
    ALTIN 151.621
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Beşiktaşlı Orkan Çınar sakatlandı

Beşiktaşlı Orkan Çınar sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beşiktaşlı Orkan Çınar sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımı'ndan sakat dönen Orkan Çınar'ın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu, Türkiye'nin 10 Ekim Salı günü 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Macaristan ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alınmıştı.

Etiketler: Beşiktaş, Orkan Çınar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER