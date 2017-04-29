Spor Toto Süper Lig'de yarın lig ikincisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak lider Beşiktaş, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 19 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 17'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 19 resmi maçtan 4'ünü Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 10 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 23, Medipol Başakşehir ise 22 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 17 kez karşılaştı, Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir 3 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 21 golüne, turuncu-lacivertli ekip 19 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş son 12 resmi maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 12 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her 2 maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda aynı stattaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Bu sezon ise Vodafone Arena'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.