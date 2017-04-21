Beşiktaş - Olympique Lyon maç özeti (2-1)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympique Lyon karşısında temsilcimiz Beşiktaş penaltı vuruşlarında turnuvaya veda etti.

Maç Özeti:

2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı.

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes yine gole izin vermedi.

14. dakikada Lacazette'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tolisso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

GOL: 27. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

GOL: 34. dakikada Olympique Lyon beraberliği yakaladı. Gonalons'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

41. dakikada savunmanın hatasında meşin yuvarlakla buluşan Lacazette'nin şutunda top direğin içine çarparak kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.

43. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 57. dakikada Talisca'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Uzatmalarda bu skor bozulmadı ve iki takımın penalti atışlarına geçildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda 7-6 yenilerek elendi.