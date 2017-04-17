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Bastia-Olympique Lyon maçı yarıda kaldı

Bastia-Olympique Lyon maçı öncesi ve devre arasında bazı taraftarların, ısınan Lyonlu futbolculara saldırması nedeniyle maç yarıda kaldı.

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Bastia-Olympique Lyon maçı yarıda kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasındaki Bastia-Olympique Lyon maçı öncesi ve devre arasında bazı taraftarların, ısınan Lyonlu futbolculara saldırması nedeniyle maç yarıda kaldı.

Ligde son sırada bulunan Bastia'nın, 4. sıradaki Olympique Lyon'la oynadığı maç öncesinde yaklaşık 50 Bastialı taraftarın, sahaya inerek rakip takım futbolcularına saldırması üzerine güvenlik çemberine alınan oyuncular, soyunma odasına gitti.

Maçın devre arasında da bir saha görevlisinin, ısınan Lyonlu futbolculara saldırması ve bazı taraftarların da olaya karışmasının ardından maçın ikinci yarısı başlamadı. Hakem, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi tatil etti.

TSİ 18.00'de başlaması gereken maç, çıkan olaylar nedeniyle 53 dakika gecikmeli başlamıştı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi Disiplin Kurulunun maçtaki olaylarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında Fransa'nın Olympique Lyon'la deplasmanda karşılaştığı maçtan önce de Fransız taraftarlar olay çıkarmış ve sahaya inmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu.

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşında, 20 Nisan Perşembe günü Olympique Lyon ile karşılaşacak.

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