Başpehlivan Balaban, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Araç konvoyuyla Antalya'ya giriş yapan İsmail Balaban ve finalde yendiği Orhan Okulu için Döşemealtı Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi. Davul ve zurnayla karşılanan İsmail Balaban, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Karşılama töreninde konuşan başpehlivan İsmail Balaban, güreşe Kırkpınar başpehlivanlığı hayaliyle başladığını ve bu hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve tüm Antalyalılara teşekkür eden İsmail Balaban, şunları kaydetti:

"Başkan Muhittin Böcek, manevi babamdır. Maddi, manevi her zaman yanımızda oldu. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmekti. Bu hedef doğrultusunda çalıştık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sezona da güzel başladık. Altın kemerim, sevenlerime, Antalyalı hemşehrilerime armağan olsun. Bundan sonraki hedefim 3 yıl üst üste birinci olup, altın kemerin sürekli sahibi olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımı sürdüreceğim."

İsmail Balaban'ın finaldeki rakibi Döşemealtı Belediyesi sporcusu Orhan Okulu ise İsmail Balaban'ı tebrik etti. Sahada rakip saha dışında arkadaş olduklarını belirten Orhan Okulu, "Altın kemer İsmail kardeşimize nasip oldu. Gurur verici. Antalyamıza kemeri getirmek için hep birlikte hareket ettik. Kemer Antalyamıza nasip oldu. Hedefim daha iyi çalışıp seneye altın kemeri Döşemealtı'na getirmek." diye konuştu.

"4 ödülden 3'ü Antalya'ya geldi"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Kırkpınar'da çok heyecanlı müsabakaların yaşandığını belirterek, "Manevi oğlum İsmail Balaban'a bana bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Antalya'nın yağlı güreşte marka haline geldiğini vurgulayan Böcek, "4 ödülden 3'ü Antalya'ya geldi. Antalyamız olmazsa güreşler de Kırkpınar da istenilen gibi olmayacak. Biz siyasetle sporu hep ayrı tuttuk. Antalya'da 23 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bütün ata sporu organizasyonlarına destek vermeye çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise Antalya'nın yağlı güreşlerin merkezi haline geldiğini dile getirerek, "Bu kadar emek veren bir kente kemer yakışırdı. Amacımız kemeri Antalya'ya getirmekti. İsmail Balaban'a nasip oldu." şeklinde görüş belirtti.

Törenin sonunda CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ve CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, pehlivanlara çiçek ve plaket takdim etti. Daha sonra, Balaban, kentte araçla tur attı, kendisine sevgi gösterisinde bulunan halkı selamladı. Muhittin Böcek, buradaki törende, Okulu ve Balaban'a altın hediye etti.