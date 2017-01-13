Basketbolda haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne All-Star 2017 organizasyonu nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 18. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray (Tosyalı)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi (Edip Buran)

15.30 Fenerbahçe-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Menderes)

16.00 Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi (Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu)

15 Ocak Pazar:

15.30 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar Arena)

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-Muğla Orman (Gelişim Koleji)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Nesine.com Eskişehir Basket (Final Okulları)

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediye (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Acıbadem Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Türk Telekom (Mamak Belediyesi)

17.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Sakarya Atatürk)

18.00 Afyon Belediyespor-Pertevniyal (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Petkimspor (Akhisar Belediye)

15 Ocak Pazar:

15.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Kara Ali Acar)