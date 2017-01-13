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Basketbolda haftanın programı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 18. hafta maçları oynanacak.

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Basketbolda haftanın programı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne All-Star 2017 organizasyonu nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 18. hafta maçları oynanacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
 
Yarın:
 
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray (Tosyalı)
 
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi (Edip Buran)
 
15.30 Fenerbahçe-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
 
16.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Menderes)
 
16.00 Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi (Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu)
 
15 Ocak Pazar:
 
15.30 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar Arena)
 
15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi (Antakya)
 
Türkiye Basketbol 1. Ligi
 
Bugün:
 
14.00 Gelişim Koleji-Muğla Orman (Gelişim Koleji)
 
Yarın:
 
14.30 Final Gençlik-Nesine.com Eskişehir Basket (Final Okulları)
 
16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediye (Gazanfer Bilge)
 
16.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Acıbadem Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)
 
17.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Türk Telekom (Mamak Belediyesi)
 
17.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Sakarya Atatürk)
 
18.00 Afyon Belediyespor-Pertevniyal (Afyonkarahisar Atatürk)
 
18.00 Akhisar Belediyespor-Petkimspor (Akhisar Belediye)
 
15 Ocak Pazar:
 
15.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Kara Ali Acar)
 
 
Etiketler: basketbolda haftanın programı
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