Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İspanya'da deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerini korudu.

La Liga

La Liga'nın 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ve Barcelona, El Clasico diye adlandırılan maçta karşı karşıya geldi.

Barcelona, Messi'nin 2 gol attığı müsabakada deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenerek, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.

İki takımın en yakın takipçisi Atletico Madrid ise deplasmanda Espanyol'u 1-0 yendi.

Ligde Barcelona 75 puanla liderliğe yükselirken, bir maç eksiği bulunan Real Madrid aynı puanla ikinci sırada kaldı. İki ekibi 68 puanla Atletico Madrid ve 65 puanla Sevilla takip ediyor.

Premier Lig

Lider Chelsea, takipçisi Tottenham ile üst sıralarda yer alan Arsenal ve Manchester City, Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finali nedeniyle İngiltere Premier Lig'in 34. haftasını maç yapmadan geçti.

Ligde oynanan maçlarda Liverpool ağırladığı Cyrstal Palace'a 2-1 yenildi. Manchester United ise deplasmanda Burnley'i 2-0 mağlup etti.

Chelsea'nin 75 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 71, Liverpool 66, Manchester City 64, Manchester United 63 puanla sıralanıyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 30. haftasında konuk ettiği Mainz 05 ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Borussia Dortmund ise konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 ile geçti.

Ligde 70 puan toplayan Bayern Münih ile Leipzig arasındaki puan farkı 8'de kaldı. Bu iki takımı, 56 puanla Borussia Dortmund ve 55 puanla Hoffenheim izledi.

Serie A

Serie A'da lider Juventus ağırladığı Genoa karşısında 4-0 galip geldi.

Liderin takipçilerinden Napoli deplasmanda Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci sıradaki Roma bu akşam Pescara deplasmanına çıkacak.

Ligde 33. haftanın sonunda 83 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 11, Napoli'nin ise 12 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'de ilk iki sırada yer alan Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG), 34. haftayı galibiyetle geçti.

Monaco konuk olduğu Olympique Lyon'u 2-1, PSG de ağırladığı Montpellier'yi 2-0 mağlup etti.

Zirve takipçilerinden Nice ise deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde bir maçı eksik olan Monaco 80 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, PSG aynı puanla ikinci, Nice 74 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. AA