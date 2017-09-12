  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.114
  • BIST 109285.17
    ALTIN 146.785
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Yerli üretimle döviz kaybının yolunu kapatmalıyız'

'Yerli üretimle döviz kaybının yolunu kapatmalıyız'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, son 15 yılda sağlıkta önemli adımların atıldığına dikkat çekti. Demircan Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yerli üretimle döviz kaybının yolunu kapatmalıyız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, son 15 yılda sağlıkta önemli adımların atıldığına dikkat çekti. .

Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Demircan, "Sağlıkta yerli üretimi kullanarak, döviz kaybını önlemeliyiz'' dedi.

Türkiye'nin 15 yılda sağlıkta büyük ilerleme kaydettiğini belirten Demircan sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Bu önemli hizmetin devam etmesi kalitenin standartın yükselmeye devam etmesi ve sürdürülebilirliğin devam etmesi şart. Sağlıkta bulunduğumuz seviyeyi daha yukarılara taşıyacak adımları atacağız. Süreç içince hasta memnuniyeti belli bir düzeye geldi. Hasta memnuniyetinin yukarı taşınması için çalışan memnuniyeti de oranla yürümesi lazım bu hizmeti veren insanlarımızla fedakarlığı yapanlarla anlaşıp çözüm üretecek noktada olacağımıza inanıyorum Sağlıkta kullanılan malzemeden cihazlardan yerli üretimi işin içine sokarak döviz kaybına uğramanın yolunu kapatmalıyız. Model çalışmalarımız var kısa sürede sizlerle paylaşacağız'' 

Etiketler: sağlık bakanı ahmet demircan, yerli üretim, sağlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER