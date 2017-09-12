'Yerli üretimle döviz kaybının yolunu kapatmalıyız'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, son 15 yılda sağlıkta önemli adımların atıldığına dikkat çekti. .

Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Demircan, "Sağlıkta yerli üretimi kullanarak, döviz kaybını önlemeliyiz'' dedi.

Türkiye'nin 15 yılda sağlıkta büyük ilerleme kaydettiğini belirten Demircan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu önemli hizmetin devam etmesi kalitenin standartın yükselmeye devam etmesi ve sürdürülebilirliğin devam etmesi şart. Sağlıkta bulunduğumuz seviyeyi daha yukarılara taşıyacak adımları atacağız. Süreç içince hasta memnuniyeti belli bir düzeye geldi. Hasta memnuniyetinin yukarı taşınması için çalışan memnuniyeti de oranla yürümesi lazım bu hizmeti veren insanlarımızla fedakarlığı yapanlarla anlaşıp çözüm üretecek noktada olacağımıza inanıyorum Sağlıkta kullanılan malzemeden cihazlardan yerli üretimi işin içine sokarak döviz kaybına uğramanın yolunu kapatmalıyız. Model çalışmalarımız var kısa sürede sizlerle paylaşacağız''