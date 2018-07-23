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Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayını aldığı açıklandı.

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Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı

BBC'nin haberine göre, plazmodyum vivaks parazitinin neden olduğu, sıtmanın yineleyen türü için geliştirilen ve bilim adamları tarafından "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirilen ilacın ABD'de kullanımına izin verildi.

İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı açıklandı.

Tekrarlayan sıtma için halihazırda kullanılan ilacının, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekiyor. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığını belirtiyor.

İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sıtma ilacı, abd, sıtma
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