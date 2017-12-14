Uzmanlara göre D vitamini eksikliği sıradan bir vitamin eksikliği değil

Kemik erimesi, güç kaybı ve beraberinde kemiklerde meydana gelen kırıklar. Genç, yaşlı, pek çok kişinin sağlık sorunu D vitamini eksikliği. Son yıllarda da bu soruna oldukça sık rastlanıyor. Hatta öyle ki artık her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği görülüyor.

Uzmanlar; D vitamini eksikliğinin sıradan bir vitamin eksikliği olmadığını, doğru zamanda müdahale edilmezse ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini söylüyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Serdar Güler D vitamini eksikliğine ilişkin, "Kemik erimelerine daha ağır vakalarda da kemik kırıklarına yol açabilir. Kas gücünün sağlanmasında da faydalı bir vitamin. Hem kemik güçsüz hem kas hareketleri iyi değilse bu nedir kırık. Özellikle belli yaşın üzerinde kırıklar ölümcül olabiliyor." dedi.

Ölümle bile sonuçlanabilen pek çok rahatsızlığa sebep olan hastalığın tedavisi de oldukça basit. Günde sadece 15-20 dakika güneşte durmak.

Güler, "Her yerin güneşi görmesine gerek yok, iki elin görmesi veya yüzün görmesi 15-20 dakika D vitamini için yeterli oluyor." dedi.

D vitamini eksikliğinin son yıllarda sıklıkla görülmesinin nedeni ise parklar ve bahçelerin yerini AVM'ler gibi kapalı alanların alması olarak belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber