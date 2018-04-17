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Uzmanlar mevsim geçişlerinde artan hastalıklara karşı uyarıyor

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yılmaz, mevsim geçişlerinde özellikle giyim ve yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Uzmanlar mevsim geçişlerinde artan hastalıklara karşı uyarıyor

Uzmanlar mevsimsel geçiş dönemlerinde, vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. 

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yılmaz, vatandaşların bu dönemlerde giyim ve yiyeceklerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Özellikle kıştan bahara geçerken üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış oluyor. Bahar çiçeklerin açtığı, bitkilerin canlandığı, polen mevsiminin başladığı bir dönem. Bu açıdan da hem viral enfeksiyondan hem de alerjiyle ilgili daha dikkatli olunması gerektiği dönemler."

Mevsimsel geçişlerde nelere dikkat edilmeli?

 Prof. Dr. Özgür Yılmaz mevsimsel geçişlerini olabildiğince hafif atlatmak için vatandaşlara şunları önerdi:

  • Birçok hastalığa davetiye çıkaran mevsimsel geçiş dönemlerinde, vücut direncini düşürecek şeylerden kaçınmalı.
  • Vücut direncini iyi tutmalı.
  • Polen döneminde de polenlerden uzak durmalı.
  • Bol sıvı tüketilmeli.
  • Sağlıklı gıdalar (sebze, meyve) tüketilmeli,
  • Kapalı ortamlar havalandırılmalı.

Kaynak: AA

Etiketler: Prof. Dr. Özgür Yılmaz, mesvimsel geçiş
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