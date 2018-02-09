Uluslararası Pediatri Kurumu'na Türkiye'den Hasanoğlu atandı

140 ülkede aktif olan Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) 1 milyonun üzerinde çocuk doktoru üyesi bulunuyor.

IPA Başkanı Errol Alden, Hasanoğlu'nun IPA Dış İlişkiler Direktörlüğü'ne atamasını şöyle değerlendirdi:

"Dünya çapındaki organizasyonların daha da güçlenmesi için Kerem Bey'e teklif götürdük. Kendisi de bu önemli görevi kabul etti. Bu bizim için heyecan verici bir durum. Kendisinin tecrübeleriyle kurumuzu daha da güçlü bir noktaya taşıyacağız. Sayın Hasanoğlu'nun birçok ülkeyle sıcak ilişkileri, yaptığı olağanüstü çalışmalar, bu teklifi kendisine götürmemizde etkili oldu. Kendisi Türk Hükümeti ile de sıcak ilişkiler kurmamızı ve birçok konuyu görüşmemizi sağladı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bir ziyaret planlıyoruz."

Kerem Hasanoğlu, teklifin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, IPA'nın Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Uzak Doğu'ya pek çok yerde çocuklar için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Dünya üzerindeki tüm çocuklar, özellikle de savaş mağduru ve mülteci çocuklar için farklı çalışmalar yapacaklarına değinen Hasanoğlu, "Bir Türk olarak Türkiye'nin yürüttüğü önemli çalışmaları diğer üyelerimize vurguluyoruz, daha da vurgulayacağız. Örnek çalışmaların yürütülmesi için de temaslara başladık. Uluslararası camiada ülkemizin çabalarını daha güçlü dile getirebileceğiz. Uluslararası Pediatri Kurumu olarak çok daha geniş çaplı çalışmalar ve faaliyetler yürütüyoruz. Çünkü her çocuğun yaşam hakkı var, onlar geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA