Türkiye'de 4 kişiden biri alerjik hastalığa sahip

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Can Kocabaş, dünya genelinde alerjik hastalıkların sıklığının 20-30 yıldan beri giderek arttığını belirterek, "Ülkemizde de yapılan çalışmalarda her 4 kişiden birinin herhangi bir alerjik hastalığa sahip olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kocabaş, bahar mevsiminin tarifsiz güzelliklerinin yanı sıra getirdiği bazı sorunlar da bulunduğunu, bunlardan birinin de alerjik hastalıklar olduğunu söyledi.

Alerjinin, vücudun normalde zararsız maddelere karşı anormal yanıtı olarak tanımlanabileceğini aktaran Kocabaş, bunlardan birinin de polenler olduğuna dikkati çekti.

Polenlerin, bahar mevsiminde alerjik şikayetlere yol açan, çiçeklenen bitkilerin çoğalmasını sağlayan protein yapısındaki maddeler olduğunu belirten Kocabaş, alerjik rinit, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı ile seyreden konjunktivit ve astımın bahar mevsimiyle birlikte önde gelen sorunlar şeklinde çıktığını bildirdi.

İş ve okul başarısını etkiliyor

Alerjinin kronik olduğunu ve gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak üzere Türkiye için de sorun teşkil edecek boyutlara ulaştığını ifade eden Kocabaş, hastalığın iş ve okul başarısını etkilediğini söyledi.

Kocabaş, alerjik rinitin uyku bozukluklarına, yorgunluğa, öğrenme güçlüklerine yani hayat kalitesinde olumsuzluklara neden olduğunu dile getirdi.

Alerjinin iş gücü kaybı, okula başarısında düşme ve yoğun sağlık harcamaları ile ekonomiye de yük getirdiğini anlatan Kocabaş, "Olumsuz etkilerini en iyi sınav dönemindeki çocuklarımızda görebiliriz. En önemli dönemeçlerden biri olan sınav dönemlerinde yaşanan endişeler alerjik hastalıkların hayatımızı ne kadar çok etkilediğinin en önemli göstergelerinden birisidir." diye konuştu.

Tanı koymak kolay

Bahar aylarında görülen alerjik rinit, astım ve konjunktivit için antihistamin ve kortikosteroid (kortizon) içeren ilaçlar yanında birçok tedavi seçeneği de bulunduğunu belirten Kocabaş, günümüzde alerjik hastalıkların seyrini değiştirebilecek tek tedavi metodunun aşı tedavisi olduğunu kaydetti.

Kocabaş, bahar dönemi alerjiden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Polenler gün içinde özellikle sabah erken saatlerde ve öğle saatlerinde yoğun olarak bulunurlar. Yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu büyük oranda azalmaktadır. Bu nedenle öncelikle dışarı aktivitelerinizde planlamanızı iyi yapın. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde, özellikle sabah ve öğle saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Açık hava aktivitelerinde bulunmayın veya en aza indirin. Sportif faaliyetler için kapalı alanlar tercih edilmelidir."

Kocabaş, polenlerden korunmak için siperli şapka kullanabileceğini, uzun kollu elbiseler ve pantolon giyebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA