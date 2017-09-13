Sağlıklı okul çantasının püf noktaları

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişleri başladı. Listenin ilk sıralarında yer alan okul çantası seçimi çocuğun omurga sağlığını çok yakından ilgilendiriyor. Çocukların omurgasını korumak için çantaların ağırlığının vücut ağırlığının %10’undan fazla olmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “40 kg ağırlığında bir çocuğun çantası 4 kg’dan daha fazla olmamalı” uyarısında bulunarak sağlıklı okul çantasının püf noktalarını sıraladı.

Doç. Dr. Defne Kaya, yapılan araştırmalara göre ağır çantayla okula giden çocuklarda, yaşla birlikte bel ağrısının arttığını, hatta 14-17 yaş arasında en az bir kere bel fıtığı şikâyeti ile doktora başvurma oranının %70’lere çıktığını söyledi.

Belirli bir ağırlığa sahip sırt çantası taşımanın çocukların kas ve kemiklerini güçlendirdiğini kaydeden Doç. Dr. Defne Kaya, “Burada en önemli nokta çantanın ağırlığının kontrol altında olması. Üst sınır %15 olsa da çocuğunuzun omuzlarında, vücut ağırlığının %10’undan daha fazla yük taşımasına izin vermeyin” uyarısında bulundu.

Çantanın kullanım şekli omurgaya etki ediyor

Çanta ağırlığının vücut ağırlığının %20’sinden fazla olması durumunda bel fıtığı riskinin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Defne Kaya, çanta hazırlanırken; uzak mesafe, merdiven inme-çıkma, yokuş inme-çıkma gibi etkenlerle bu ağırlığın vücuda daha fazla etki edeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor. Vücudu çaprazlayan ve tek taraf yük bindiren sırt çantaların, tek omuza takılan çantalara göre omurga düzgünlüğünü daha fazla koruduğunu da hatırlatan Kaya, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Çantayı ilk kullanımda siz ayarlayın. Ağrı hissedip hissetmediğini, rahat taşıyıp taşıyamadığını, omuz ve bel kemerlerinin omzu ve beli tam olarak sarıp sarmadığından emin olun. Çocuklarınıza her iki omuz askısını kullanmasını sıklıkla anımsatın. Tüm ağır cisimleri öne eğilmeden, bacak kaslarını kullanarak ve vücuduna yakın tutarak kaldırması ve taşıması gerektiğini öğretin. Tüm bunları öğretmek çocuğunuzun omurga sağlığını koruyacaktır. Öğretilerinizin çocuğunuzda davranışa dönüşmesini istiyorsanız tüm bunları sizin de uygulamanız gerekir.”

Sağlıklı okul çantasında 14 püf noktası

Doç.Dr. Defne Kaya, sağlıklı bir okul çantası için gereken ve çanta kullanımında bilinmesi gereken 14 noktayı şöyle sıraladı:

“Hafif materyallerden yapılmış çantalar tercih edin.

Yaklaşık 5’er cm genişliğinde iki omuz askılı ve bel destek pedi olan, askılarında ve bel destek pedinde yumuşak destek maddesi bulunan çantalar tercih edin.

Çantanın farklı bölüm ve cepleri olmalı.

Kalça ve leğen kemiğini sararak çantanın ağırlığını omuzlardan alan kemer/askıları olan çantalar tercih edin.

Tekerlekli çantalar vücuda daha az yük binmesini sağlar.

Çantanın en geniş ve en çok eşyanın olduğu merkez kısmı, çocuğun bel bölgesi hizasına gelmeli. Omuz ve bel askılarını bu şekilde ayarlayın.

Çantanın bel destek pedi, çocuğun bel kıvrımını tam ve uygun bir şekilde doldurarak sarmalı.

Ağır elektronik cihazlar için ayrı bir çanta ayarlanabilir.

Çanta kullanımında bilinmesi gerekenler

Çantayı her zaman iki omzu ile taşımalı.

Ağır objeleri vücuduna yakın ve biraz aşağıda olacak şekilde taşımalı.

Sivri uçlu cisimleri çantanın sırt bölgesine yakın yere yerleştirmemeli.

Çantasını bacak kaslarını kullanarak sırtına yerleştirmeli.

Çantasını kolları düz ve gövdesini öne eğmeden ve kolları düzken sırtına almalı.

Yürürken gövdesini öne eğmemeli.”