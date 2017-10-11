Sağlık Olsun programında 'normal doğumun avantajları' konuşuldu

TRT Haber'de hafta içi her gün yayınlanan Sağlık Olsun programına bugün Prof. Dr. Polat Dursun konuk oldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun normal doğumun avantajlarını anlattı.

Son zamanlarda hem dünyada hem de ülkemizde sezaryen doğumun arttığını belirten Dursun, normal doğumun avantajlarını anlattı.

Normal doğumun hem anneye hem de bebeğe faydalarını anlatan Prof. Dr. Dursun, "Anne çok kısa sürede toparlanır, emzirmeye başlar, bebekle iletişimi başlar, kanaması daha az olurken hastanede kalış süresi de sezaryene göre daha kısadır. Bebeklerde ise solunum sıkıntısı yaşam ihtimali daha düşüktür." dedi.