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Sağlık Bakanlığından 'Ibuprofen etkin maddeli ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, yapılan incelemelerde "Ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu" şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığından Ibuprofen etkin maddeli ilaç açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan, "Ibuprofen etkin maddeli ilaçlarda tehlike" başlığıyla bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, bu ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu yönünde iddialar yer aldığı anımsatıldı.

İlaçlar reçeteli satılıyor

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, haberlere konu olan 1 Aralık 2017 tarihli makalenin incelendiği belirtilerek, Türkiye'de Ibuprofen etkin maddeli ilaçların, reçeteli olarak sadece eczanelerde satıldığı bildirildi.

Ibuprofen'in dünyada 1969, Türkiye'de ise 1984 yılından bu yana ruhsatlı, kullanımı yaygın olan bir bileşik olduğu, bugüne kadar da Ibuprofen etkin maddeli ilaçların sağlığı riske attığı konusunda ciddi bir uyarı yapılmadığı kaydedilen açıklamada, piyasada bulunan tüm ilaçların istenmeyen etkilerinin bildirimlerinin, Türkiye Farmakovijilans Merkezi veri tabanına kaydedildiği belirtildi.

"Gerekli açıklama yapılacaktır"

Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Yaptığımız incelemelerde Ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmamıştır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi diğer sağlık otoritelerinde konuyla ilgili halihazırda alınmış bir önlem ise bulunmamaktadır.

Söz konusu makale, yayımlanan tüm veriler ve literatürlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Farmakovijilans Komisyonunda değerlendirilecek, bu değerlendirmenin sonucunda gerekli açıklama yapılacaktır."

Kaynak: AA  

Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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