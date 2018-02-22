Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Hafta başında geçirdiği rahatsızlık sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sait K'nin, müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Sait K'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi.

Ailenin olumlu yanıtının ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda, Sait K'nin karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası alınarak özel araçla Ankara'ya gönderildi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, bağışın organ nakli bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu verdiğini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. Bu ailemizin yaptığı duyarlı davranışla 5 insanımız yeni bir hayat şansı kazandı." dedi.

Kaynak: AA