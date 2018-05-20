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Organlarıyla 4 kişiye hayat verdi

Samsun'da, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şenol Çakır’ın organları 4 kişiye hayat verdi.

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Organlarıyla 4 kişiye hayat verdi

Samsun’da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şenol Çakır’ın ailesi, organların bağışlanması kararı aldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi doktorları, operasyonla Çakır’ın 2 böbreği ve 2 korneasını aldı.

Şenol Çakır’ın böbrekleri uçakla Trabzon ve Erzurum’a götürülürken, korneaları da Samsun’da organ bekleyen hastalara nakledildi.

Acılı aileye gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, "Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 4 hastamıza ikinci bir hayat şansı verecek" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, organ nakli
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