Organ nakli 3 kişiye umut oldu

Konya'da 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müslüm Gök'ün karaciğer ve böbrekleri, ailesi tarafından bağışlandı. Gök'ten alınan böbreklerden biri Konya'da 8 yıldır nakil bekleyen 37 yaşındaki Kezban Ulusoy'a bağışlanırken, karaciğer ve diğer böbrek de Antalya'ya gönderildi.

Operasyonun ardından konuşan Kezban Ulusoy, naklin gerçekleştiğine inanamadığını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ulusoy, "8 yıldır bu anı bekliyordum. Şu anda şoktayım. Rabbim bize de güldü. Allah herkesin yüzünü güldürsün" dedi.

Hastanın ablası 41 yaşındaki Elmas Boynueğri de Ulusoy'un 8 yıldır diyalize girdiğini anlattı. Kardeşinin bir böbreğinin doğuştan olmadığını söyleyen Boynueğri, "Buraya geleli 6 ay oldu. Şu an çok mutluyuz. Böbreğini bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz. Biz sevindik onlar üzüldü. Allah onlara da sabır versin" diye konuştu.

Diğer böbrekle karaciğer Antalya'ya gönderildi

Operasyonun yapıldığı Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Türk ise organları bağışlanan Gök'ün yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin erdemli bir davranış gösterdiğini vurgulayan Türk, "Organların bağışlanacağı haberini alınca gece yarısından sonra çalışmalarımızı yaptık. Böbreklerden birini burada 8 yıldır nakil bekleyen bayan hastamıza naklettik. Diğer böbrek ve karaciğer de Antalya'ya gönderildi, orada organ bekleyen hastalara nakledilecek. Ayrıca bu nakil, hastanemizde 2018 yılının ilk nakli oldu" dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 6 Ocak'ta, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal olay yerinde, ağır yaralanan Müslüm Gök ise tedavi gördüğü hastanede olaydan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K.'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı Cem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA