'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor'

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinde erken teşhis ile tedavide yüzde 95 başarı sağlanabildiğini bildirdi.

MEMEDER'den yapılan açıklamaya göre, meme kanseriyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla dernek tarafından "Pembe Festival" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Özmen, Türkiye'de meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, "Türkiye'de meme kanseri sıklığı son 20 yılda 2,5 kat arttı. Meme kanseri vakalarının artmasının nedeni, Türkiye'de yaşam tarzının giderek Batıya benzemeye başlaması." değerlendirmesinde bulundu.

Özmen, Türkiye'nin batısında kadınların geç evlendiğini, geç ve az doğum yaptığını ve daha az süreyle bebeklerini emzirdiklerini, bu gibi faktörlerin ülkede meme kanseri vakalarının artmasına neden olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Meme kanserinde erken teşhis ile tedavide yüzde 95 başarı sağlanabiliyor. Meme kanserinden korunmak için her sağlıklı kadın, aylık kendi kendine meme muayenesine 20 yaşından itibaren başlamalı, her ay düzenli yapmalıdır. Her sağlıklı kadın 40 yaşından itibaren her yıl klinik meme muayenesi yaptırmalıdır. Ailesinde meme kanserli akrabası olanlar ise risk durumuna özel tarama programına başlamalıdır. 40 yaşından itibaren doktorunuzun önereceği düzenli aralıklarla mamografi kontrolleri yapılmalıdır. Aşırı kilodan uzak durmak gerekiyor; bu nedenle beden kitle indeksinin 20-25 civarında olması önemlidir. Her gün bir saat egzersiz yapılmalıdır. Mevsimindeki sebze ve meyvelerle beslenmelidir. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır."

"Kendi kendine muayenenin önemini anlatmayı hedefliyoruz"

Meme sağlığıyla ilgili toplumu bilinçlendirmek için MEMEDER'in 10 yıldır aralıksız çalıştığını ifade eden MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç de "Meme Sağlığı Farkındalık Ayı" olan ekim ayında Pembe Festival'i hayata geçirdiklerini vurguladı.

Büyükgönenç, kadınların meme kanserine karşı farkındalığının artmasını, kanserin bir son olmadığını, erken teşhisle hayatta kalma şansının yüzde 95'e kadar yükseldiğinin bilinmesini istediklerini belirterek, "Ben meme kanserine erken evrede yakalandım ve bu hastalık benden sadece 6 ayımı aldı. Şimdi sağlığıma kavuştum. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Pembe Festival ile daha fazla kadına ulaşarak kendi kendine muayenenin ve erken teşhisin önemini anlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.