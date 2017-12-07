  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » KOAH hastalarına nefes aldıracak yöntem

KOAH hastalarına nefes aldıracak yöntem

Akciğer hastalığı olan KOAH'ın tedavisinde yeni yöntem hastalara umut oluyor. "Solunum Rehabilitasyonu" ile solunum ve gevşeme teknikleri öğretiliyor.

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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı bilinen adıyla KOAH. Hastaların en büyük problemi solunum sıkıntısı. Bu rahatsızlığa sahip hastalara rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.


Günlük yaşamı kabusa çeviren KOAH hastalarına uygulanan rehabilitasyon uygulamaları ile hastaların solunum düzeyleri yükseltiliyor ve böylece yaşam kaliteleri artmış oluyor. Hastaya ilk olarak solunum fonksiyon ve egzersiz testi yapılıyor. Gün aşırı 30 seanslık toplam 2 ay sürecek bir program uygulanıyor.

Fizyoterapist Doç. Dr. Öznur Öken hastalara uygulanan rehabilitasyon yöntemi için, "Yaklaşık bir saatlik seanslara alıyoruz bu seanslar da testlerle belirlediğimiz programa göre. Hastaya doğru soluk alıp vermeyi öğretiyoruz. Kas güçlendirme, germe ,gevşeme teknikleri gibi teknikleri öğretiyoruz. Bu tedavi sonucunda hastalarımız günlük yaşama daha fazla adapte oluyorlar. Solunum sıkıntıları azalıyor. Genellikle dışarı çıkmaktan korkan hastalar bunlar bu sayede daha rahat topluma adapte oluyorlar. Yürüme mesafeleri artıyor. Daha rahat soluk alıp verdikleri için efor kapasiteleri artıyor" dedi.

Bu tekniklere ek olarak hastanın solunum fonksiyonlarına bakılıyor. Solunum kasları ve genel vücut kondüsyonu için egzersiz programı düzenleniyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: KOAH, solunum, Solunum Rehabilitasyonu
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