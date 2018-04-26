İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay: "Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlayan karaciğer nakli programı kapsamında 2005 yılında canlı vericiden organ nakli yapılmaya başlandı.

Tıp Merkezi bünyesinde 2008'de Karaciğer Nakli Enstitüsü kuruldu. Böylece yurt içinde ve yurt dışında bilim insanlarına karaciğer nakliyle ilgili eğitimler verilmeye başlandı.

İki yıl önce açılan Karaciğer Nakli Hastanesi ise 5 poliklinik, 3 yoğun bakım ünitesi, 8 ameliyathane ve 7 servisiyle çok sayıda hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Tıp Merkezi, yapılan çalışmalar sonucunda karaciğer naklinde önemli bir merkez haline geldi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite hastanesinin karaciğer nakli konusunda dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl 21 ülkeden yaklaşık 150 hasta, sağlık turizmi kapsamında tedavi edildi.

Prof. Dr. Kızılay, yurt dışından da hasta gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burası karaciğer naklinin merkezi, hastanede aynı anda 5 hasta nakil için ameliyata alınabiliyor. Fiziki kapasitemiz ve insan kaynaklarımız çok sayıda ameliyatı aynı gün yapmaya yeterli. Bu nedenle karaciğer naklinde büyük bir merkeziz. Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkeziz."

Nakillerde yüzde 95'in üzerinde başarı

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'dan karaciğer hastalıkları için hastaneye geldiğini anlattı:

"Şu ana kadar 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yaptık. Geçen yıl 223, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bize hep bu hastaların ne kadarının yaşadığını soruyorlar. 80 hastadan 2 hastamız hayatını kaybetti, 78 hastamız hayatta ve sağlığına kavuştu. Yüzde 95'in üzerinde bir başarıyla karaciğer nakilleri gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı nakildeki bilgi birikimimiz getirdi."

Yılmaz, her hastaya nakil sırasında farklı ameliyat yöntemleri uygulandığından ve her tedavinin değişkenlik gösterdiğinden bahsederek, şöle konuştu:

"Her hastanın ameliyatı ayrı, kendimize özgü bazı ameliyat tekniklerimiz var. Bunlar literatürde kabul edilen teknikler. Amacımız, tedavi konusunda daha fazla yenilik ve buluş. Karaciğer tümörünün sebeplerini ortaya çıkarmak, ameliyat dışı yöntemlerle tedavi etmek. Ülkemizin en büyük sorunu olan organ nakli bağışını daha yüksek seviyelere çıkarmak. Belki tüm bunlar yıllar alacak."

Kaynak: AA