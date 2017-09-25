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İki günlük bebeğe "omfalosel" ameliyatı yapıldı

Eskişehir'de doğumsal anomali sahibi iki günlük bebeğe, "omfalosel" ameliyatı yapıldı.

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İki günlük bebeğe &quot;omfalosel&quot; ameliyatı yapıldı

Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çiftçi, yazılı açıklamasında, omfalosel hastalığının ince barsak, mide, karaciğer gibi iç organların bir kese içerisinde karın boşluğunun dışında yerleştiği ve nadir görülen bir doğumsal anomali olduğunu belirtti.

Hastane olarak ilk defa omfalosel ameliyatı yaptıklarını ve bebek henüz iki günlükken operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, başarılı geçen ameliyattan 11 gün sonra bebeği taburcu ettiklerini bildirdi.

Çiftçi, devlet hastanelerinde çocuk cerrahi ve yeni doğan yoğun bakım olanakları artıkça, doğumsal hastalıklara bağlı bebek ölümlerinin de azaldığını vurguladı.

Anne Sibel Sarıkaya da ameliyatı yapan Op. Dr. Çiftçi, Yenidoğan Uzmanı Dr. Egemen Yıldırım ve yoğun bakım hemşireleri ile hastane yönetimine teşekkür etti.


 

Etiketler: eskişehir, doğumsal anomali, "omfalosel" ameliyatı
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