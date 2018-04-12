Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi günlük 10 bin kişiye hizmet veriyor

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, günlük ortalama 10 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Hastanenin adının Erol Olçok olmasının ise özel bir anlamı var. Erol Olçok, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu ile şehit olmuştu.

Hastanede, Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara da hizmet sunuluyor.

650 yataklı hastanede, 30 ameliyathane, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, bin 294 araçlık otopark ile hastane bünyesinde çalışan personelin çocukları için kreş var.

155 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 330 personelle hizmet veriyor.

Başhekim Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, bugüne kadar 850 bin civarında hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

"Hastanemizin açıldığı 2017 yılı Eylül ayından bu zamana kadar olan süreçte yaklaşık 650 bin hastaya ayakta tedavi hizmeti, 150 bin hastaya acil servis hizmeti, 15 bin 133 hastaya yataklı tedavi hizmeti ve 13 bin 987 hastamıza da ameliyat olmak üzere toplam 850 bin civarında vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk. Yalnızca Çorum'a değil, bölge illere de sağlık hizmeti sunuyoruz. Geniş bir nüfusa hizmet vermeye başladık."

Bir ilçe nüfusu kadar insan hastaneye gidiyor

Afşarlar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne her gün ortalama bir ilçe nüfusu kadar insanın giriş çıkış yaptığını söyledi.

Bir gün içinde acil serviste ortalama 2 bin 500 hastaya müdahalede bulunuluyor.

7 bin kişi de, polikliniklerden ayakta sağlık hizmeti alıyor.

"Günlük ortalama 10 bine yakın vatandaşımız hastanemizden sağlık hizmeti almaktadır. Hastane personelimiz ve hastaların yakınlarını da hesaba kattığımızda hastanemize günde ortalama 25 bin kişi gelmektedir. Bu da ortalama bir ilçe nüfusuna denktir."

"Bölge hastanesi olma vizyonuyla çalışıyoruz"

Afşarlar, bölge hastanesi olma vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayarak, hastaneye özellikli yeni servislerin açılması için girişimlerinin devam ettiğini anlattı.

Yeni hastanenin hizmet vermeye başlamasının ardından Nükleer Tıp Merkezi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi de açıldı.

Hastanede, eğitim ve araştırma ile Ar-Ge faaliyetleri hızla devam ediyor.

Kaynak: AA