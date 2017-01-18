Hasta memnuniyeti 13 yılda 2 kat arttı

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" verilerine göre, Türkiye'de hasta memnuniyeti 13 yılda yaklaşık 2 kat artarak yüzde 39,5'ten yüzde 72,3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda yer alan verilere göre, verimlilik, kalite, erişim ile sürdürülebilirliğin hedeflendiği ve sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi, finansal korumanın sağlanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan program kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla önemli kazanımlar elde edildi.

Sosyal ve finansal erişimin artırılması, sağlık hizmetleri maliyetinin vatandaşın geneli için yük olmaktan çıkarılması amacıyla, özel hastanelerden alınan hizmetlerden ilaç teminine kadar birçok alandaki uygulamalarla 2002'de yüzde 19,8 olan "vatandaşın kendi cebinden yaptığı sağlık harcamaları"nın, toplam sağlık harcamaları içindeki oranı yüzde 16,6'ya geriledi.

Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması için fiziki altyapının iyileştirilmesiyle, 13 yılda 377 hastane sağlık alanına kazandırıldı, yatak sayısı 164 binden 210 bine, yoğun bakım yatak sayısı 2 bin 200'den 32 bine, ambulans sayısı 618'den 4 bin 200'e ve aile sağlığı merkezi sayısı da 5 binden 6 bin 900'e çıktı.

Personel sayısında ciddi artış sağlandı

Sağlık personelinin artırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda da 92 bin olan hekim sayısı 141 bine, 17 bin olan aile hekimi sayısı 22 bine, hemşire ve ebe sayısı ise 114 binden 206 bine yükseldi.

Öte yandan, bir yıl içinde doktora müracaat sayısı yüzde 3,1'den yüzde 8,4'e yükseldi.

"Daha kaliteli, daha hızlı ve teknolojinin tüm imkanlarını vatandaşa sunma" esasına dayalı "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hasta memnuniyeti 13 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Bu kapsamda, 2003'te yüzde 39,5 olan oran, 2015'te yüzde 72,3'e çıktı.