Elmadaki gizli tehlike

Yeşili,sarısı, kırmızısı, ekşisi, tatlısı... Elma hemen hemen herkesin severek yediği meyvelerin başında geliyor. Oldukça cazip görünen elmalar yıkansa da yeterince temizlenemiyor. En doğal olanı bile çeşit çeşit kimyasala maruz kalıyor. Musluk suyuyla yıkamak elmaların üzerindeki kimyasalları gidermeye yetmiyor.

Yani suda yıkamak ya da sirkeli suya koymak elmaları temizlemek için çözüm değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı kimyasalların sadece yıkamayla temizlenmesinin mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

Peki elmaları temizlemenin çaresi ne?

Bilim insanlarının araştırmalarına göre elmaları en az 15 dakika kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor. Kabartma tozu solüsyonuyla yapılan 15 dakikalık işlem sonrasında bile elma kabuğundaki kimyasalların yüzde 80 ila 96'sının giderildiğini gösterdi. Elmanın kabuğundaki zararlı kimyasallardan kurtulmanın diğer bir yolu da kabuğunu soymak. Ancak bu çözüm de elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedilmesine yol açıyor.

Kaynak: TRT Haber