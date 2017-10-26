  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.474
  • BIST 107334.78
    ALTIN 156.186
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elmadaki gizli tehlike

Elmadaki gizli tehlike

Bilim insanları elmadaki gizli tehlikeyi ortaya çıkardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elmadaki gizli tehlike

Yeşili,sarısı, kırmızısı, ekşisi, tatlısı... Elma hemen hemen herkesin severek yediği meyvelerin başında geliyor. Oldukça cazip görünen elmalar yıkansa da yeterince temizlenemiyor. En doğal olanı bile çeşit çeşit kimyasala maruz kalıyor. Musluk suyuyla yıkamak elmaların üzerindeki kimyasalları gidermeye yetmiyor.

Yani suda yıkamak ya da sirkeli suya koymak elmaları temizlemek için çözüm değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı kimyasalların sadece yıkamayla temizlenmesinin mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

Peki elmaları temizlemenin çaresi ne?

Bilim insanlarının araştırmalarına göre elmaları en az 15 dakika kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor. Kabartma tozu solüsyonuyla yapılan 15 dakikalık işlem sonrasında bile elma kabuğundaki kimyasalların yüzde 80 ila 96'sının giderildiğini gösterdi. Elmanın kabuğundaki zararlı kimyasallardan kurtulmanın diğer bir yolu da kabuğunu soymak. Ancak bu çözüm de elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedilmesine yol açıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: elma yıkamak, elma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER