Çocukların ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin

Uzmanlar, çocuklarda ateşi düşürmek için sirkeli, aspirinli, buzlu ve soğuk su ile çocukları yıkamanın veya cilde alkol sürmenin yanlış uygulamalar olduğunu bildiriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Aslan, çocuklarda en sık görülen şikayetlerden birinin yüksek ateş olduğunu söyledi.

Kusma, ishal, dalgınlık, genel durum bozukluğu veya havale nöbeti gibi ilave şikayeti olmayan ve beslenebilen çocuklarda görülen, 38 dereceyi geçmeyen ateşi düşürmek için evde aile tarafından ılık su kompresi yapılması yararlı.

38 derecenin üzerindeki ateş durumlarında ise dikkat edilmesi gerekiyor.

Bunun dışında ateş düşürmeye yönelik çeşitli hatalı uygulamalar yapılılıyor.

Soğuk veya buzlu su uygulamasından kaçınılmalı

Prof. Dr. Aslan, ailelere çocuklarının ateşinin yükselmesi durumunda yapmaları gerekenler hakkında da şunları söyledi:

"Ateşi düşürmek için sirke veya aspirinli su ile çocuğu yıkamak ya da cilde alkol sürmek yanlış uygulamalardır. Bu uygulamalar çocuğun ateşini düşürmediği gibi ciltten emilerek zehirlenmelere neden olabilir. Daha vahimi de çocuğu soğuk veya buzlu su ile yıkamak ya da kompres yapmaktır. Ateşi düşürmek için suyun sıcağa yakın ılık olması gerekir. Soğuk veya buzlu su ateşi düşürmez, tam tersine ateşin vücut içerisinde kalmasını sağlar."

Ailelerin bu konuya özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Aslan, ılık kompres veya duş ile ateşi düşmeyen çocuğun, ateş nedeninin belirlenmesi ve tedavi edilmesi için hekime başvurulması gerektiğini de anlattı.

Kaynak: AA