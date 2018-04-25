Arı otu bitkisiyle, arı sayısı ve bal üretiminde artış bekleniyor

Adana'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Arıcılar Birliği'nin katkılarıyla "Bal Damlayan Çiçekler" projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında, 10 dekarlık alana arı otu bitkisi ekildi. Arı otu bitkisiyle hem arı ölümlerinin önüne geçilmesi hem de bal üretim miktarı ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, üç yıllık proje kapsamında uygulama tarlasının yanına 50 kovan koyduklarını söyledi.

"10 dekarlık alanda yaptığımız deneme çalışmasında arılar başka yere gitmedi. Burası arılar için bir cazibe merkezi oldu. Amacımız her yıl ilimizde arı ölümleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için bu bitkiyi ilimizin çeşitli yerlerinde geliştirmek ve bal üretimini artırmak."

Tekin, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada beşinci sırada yer aldığını anlattı. Adana ise, Türkiye'de bal üretiminde üçüncü sırada.

"Biz arıcılığa önem veriyoruz ve bu sektörün gelişimi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu çeşit denemelerle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda arı otunu yaygınlaştırarak hem bal üretimini hem de kaliteyi artıracağız."

Tekin'in verdiği bilgilere göre, yapılan denemede çok fazla ölümle karşılaşılmadı. Arı ve bal sayısında artış gözlendi. Bu sonuçlardan sonra arı otunun ekimi Adana'nın ilçelerinde de yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA