Sağlık Bakanlığınca, madde bağımlılığı tedavisinde etkin rol üstlenen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin (AMATEM) sayısı 51'den 68'e çıkartılacak, yatılı uyum merkezleri de hizmete alınacak.

TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Mücadele kapsamında hukuki düzenlemeler, sağlık hizmet sunumunun ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve çeşitli meslek örgütleriyle çalışma alanlarının genişletildiğini, birçok projeye imza atıldığını dile getiren Kavuncu, bu kapsamdaki en önemli hizmetlerden birinin de AMATEM'ler olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelede daha kısa sürede ve daha kaliteli hizmet sunumu verilebilmesi amacıyla var olan AMATEM sayısının artırıldığını ve bunun devam edeceğini ifade eden Kavuncu, madde bağımlılarının daha önce tedaviye erişiminde sıkıntı yaşayabildiklerine işaret etti. Kavuncu, AMATEM'lerin yapısının değişmesiyle bekleme süresinin önemli ölçüde azaldığına dikkati çekti.

"Aileler de duyarlı olmalı"

Bağımlılıkla mücadelenin sadece sunulan hizmet ile başarılı olamayacağını, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Kavuncu, ailelerin çocuklarının madde kullanımına başlamamaları için bulundukları ortama çok dikkat etmeleri, arkadaş çevrelerini iyi tanımaları gerektiğinin altını çizdi. Kavuncu, şunları söyledi:

"Bağımlı olan bir gencimiz uzun müddet gizli kalmayı başarabiliyor. Aileler, ilk başta çocuklarının madde kullanıcı olduğunu konduramıyor. Bu dönemde ailelerin uyanık olması gerekiyor. Hiç kimse 'benim çocuğum bu işe bulaşmaz' dememeli. Ailenin reaksiyonu, duyarlılığı ve iş birliği çok önemli. Aile bunu bir hastalık olarak görüp birlikte çözüm için beraber yol almaya karar verebilirse başarı sağlanabiliyor."

AMATEM'lerin yanı sıra Yeşilayın da madde bağımlılarına hizmet veren bir çağrı merkezi olduğunu anımsatan Kavuncu, çağrı merkezlerinin kişinin kimlik bilgilerini almadan yönlendirme yaptığını ve danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Kavuncu, AMATEM'lerin bugün oldukça iyi koşullar altında hizmet verdiğini ancak bunun kadar önemli olan bir başka şeyin de tedavi sonrasındaki süreç olduğuna vurgu yaptı.

"Bağımlılar için yatılı tedavi merkezleri kurulacak"

Tedavi sonrasındaki süreçlerde eksiklik olduğunu tespit ettiklerini belirten Kavuncu, bu kapsamda yapılacak yeni çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kavuncu, AMATEM'de tedavi olan kişilerin, tedavi sonrası takibinin de önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tedavi sonrası bu çocuk aynı topluma ve ortama geri dönüyorsa, maddeye başlaması kaçınılmaz. Bu nedenle bu kişilerin tedavi sonrasındaki dönemlerini sosyal uyum merkezlerinde geçirmelerine yönelik bir çalışma yaptık. İtalya ve Hollanda'da bu tip merkezler var, bunları inceledik.

Şu anda İstanbul ve Ankara'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uyum merkezleri hayata geçti. Şimdi Sağlık Bakanlığına bağlı yatılı merkezler hayata geçecek. Bu amaçla, tedavi olmuş ve bağımlılıktan arınmış bireyler yeni bir yaşam tarzına alıştırılacak, yeni meslek edindirilecek ve topluma uyum sağlayacak imkanlar oluşturulacak. Tedavi sonrasında iş bulmaları için de ilgili birimlerle temas kurulacak."