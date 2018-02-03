Artık acile başvurup da durumu "gerçekten" acil olmayan hastalar, gece yarısına kadar hizmet verecek olan polikliniklere sevk edilecek.

Türkiye genelinde günde ortalama 1 buçuk milyon kişi hastanelerde muayene oluyor. Bu sayı İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi. Ve yine sadece İstanbul'da günde 45 bin kişi acil servislere başvuruyor.

Son dönemde Acil servislerdeki aşırı yoğunlukla ilgili şikayetler sonuç getirdi. Acil servislerde yeni dönem başladı.

Hizmetin ilk başlayacağı 63 hastanenin özelliği ise, acil servislerinde günde bin kişiden fazla hastaya bakılıyor olması. Yeni sistem kısa süre sonra tüm hastanelerde uygulanmaya başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Gümüş, "Yeni bir çalışmayla mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı da başlattık." dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda yeni bir çalışmayla mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı başlattıklarını belirterek, "Mesai dışı poliklinik veya vardiyalı polikliniği adı altına saat 23.00'e kadar hastanelerimiz hastalara bakacaklar. Böylelikle acil servisteki uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, 'mesai kaydırma yeşil alan 2' dediğimiz polikliniklere kaydırılarak tedavi edilecekler." dedi.

TRT Haber/AA