  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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65 yaş üstü hastalar için diş polikliniği

Bursa'da 65 yaş üstü hastalara hizmet verecek diş polikliniği açıldı.

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65 yaş üstü hastalar için diş polikliniği

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Gerodontoloji Polikliniği, Sağlık Bakanlığına bağlı tesisler içinde 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren ilk merkez olma özelliğini taşıyor.

Buraya başvuran 65 yaş üstü hastaların muayenesinden röntgenine, protezinden tedavisine kadar bütün işlemler gerçekleştirilirken, uzmanlık gerektiren durumlarda iç sevk, konsültasyon ve hastaya planlanan tüm protetik işlemler uygulanıyor.

Hastane yöneticisi Lütfi Çiftçi, yaşlıların diş ve çene sistemleriyle uğraşan diş hekimliğine "gerodontoloji" isminin verildiğini belirtti.

İlerleyen yaşla beraber diş ve çene yapısında meydana gelen değişiklerin yaşlılara uygulanacak ağız içi tedavileri etkilediğini vurgulayan Çiftçi, "Dolayısıyla koruyucu diş hekimliği alanında da bu bireyler takip edilmezse dişsizlik oluşur. Sonrasında çok daha pahalı ve hastanın gidip gelmesini gerektirecek tedavilere ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.

Araştırmalara göre, geriatrik nüfusun giderek arttığına işaret eden Çiftçi, "Bu bireylerimiz direkt hastanemize başvurduklarında randevu almaksızın, gerodontoloji kliniklerimize yönlendirilerek bütün tedavileri takip edilir, koruyucu tedavileri sağlanır. Böylece çok daha konforlu bir yaşama ulaşmaları doğrudan sağlanmış olur." değerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: diş, diş sağlığı, 65 yaş
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