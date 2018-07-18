Yalova'da 21. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı

Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Başkurdistan, Kosova, Kabardin, İran, Saha Yakut ve Adigey’den gelen halk oyunu ekiplerinin katıldığı 21.Türk Boyları Kültür Şöleni, Yalova'da renkli görüntülerle başladı.

Yaklaşık 220 dansçının katıldığı şölenin ilk gününde halk dansları ekipleri Gazipaşa Caddesi güzergâhından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Grupların kortej sırasındaki gösterileri ilgiyle izlendi.

Yabancı turistler ve vatandaşlar da hem halk dansları gruplarının oyunlarına eşlik etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şölen 21 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Bu süre içerisinde ekipler Yalova’nın ilçeleri ve çeşitli noktalarında gösteriler yapacak.

Kaynak: DHA



