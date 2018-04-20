Usta şair Cemal Safi'ye son veda

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, 11 aydır KOAH hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yaşam mücadelesini çarşamba günü kaybetti.

Usta şair için Ankara'da Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesine ailesi, çok sayıda şiirini besteleyen Orhan Gencebay başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

Cenaze töreninin ardından Cemal Safi'nin naaşı, Ankara Pursaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

150'ye yakın şiiri bestelendi. Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Orhan Gencebay gibi usta yorumcular tarafından okundu.

Türkçe'yi o kadar güzel kullanıyordu ki Türk Dil Kurumu, Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirdi.

Kaynak: TRT Haber