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Türkiye kitap okumada birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü kapsamında bir araştırma yaptı. 15 ülkede yapılan araştırma 2008-2015 yıllarını kapsıyor.

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Türkiye kitap okumada birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede, 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayınladı.

Türkiye'de kitap okumaya ayrılan günlük vaktin birçok Avrupa ülkesinin önüne geçtiği belirtildi.

Estonyalılar günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken, onları 12 dakikayla Polonyalılar ve Finlandiyalılar izledi.

Araştırma Macarların günde 10, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koydu.

Lüksemburglular ve Almanlarla aynı oranda kitap okuyan Türkler ise günde 7 dakika kitap okuyarak, aralarında İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu.

Diğer yandan Türklerin yaklaşık yüzde 10'unun temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğu belirlendi. Bu oran Finlilerde yüzde 16,8'i ve Polonyalılarda yüzde 16,4'ü buldu.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Kitap, avrupa
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