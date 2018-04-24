Türkiye kitap okumada birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede, 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayınladı.
Türkiye'de kitap okumaya ayrılan günlük vaktin birçok Avrupa ülkesinin önüne geçtiği belirtildi.
Araştırma Macarların günde 10, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koydu.
Lüksemburglular ve Almanlarla aynı oranda kitap okuyan Türkler ise günde 7 dakika kitap okuyarak, aralarında İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu.
Diğer yandan Türklerin yaklaşık yüzde 10'unun temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğu belirlendi. Bu oran Finlilerde yüzde 16,8'i ve Polonyalılarda yüzde 16,4'ü buldu.
Kaynak: AA