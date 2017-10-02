  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.569
    EURO 4.194
  • BIST 103972.98
    ALTIN 146.367
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TRT World'den Suriyeli çocuklara gazetecilik eğitimi

TRT World'den Suriyeli çocuklara gazetecilik eğitimi

TRT World tarafından, sığınmacı çocuklar arasında gazetecilik mesleğine ilginin artmasını sağlamak amacıyla Gaziantep'teki Nizip Mülteci Kampı'nda 40 çocuğa eğitim verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TRT Worldden Suriyeli çocuklara gazetecilik eğitimi

TRT World tarafından, sığınmacı çocuklar arasında gazeteciliğe ilginin artmasını sağlamak ve mesleğe yeni bakış getirmek amacıyla Gaziantep'teki Nizip Mülteci Kampı'nda, "Suriyeli Çocuklar: Bugünün Mültecileri Yarının Gazetecileri" adlı proje uygulaması gerçekleştirildi.

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, TRT World'ün, gazetecilik mesleğine farklı bir bakış kazandırmak amacıyla "World Citizen" girişiminin hayata geçirildiği belirtildi.

Özellikle mültecilere yönelik küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan girişimin, haberlere konu insani meselelerin çözümüne tüm medya araçlarını mobilize edip, farkındalık yaratarak katkıda bulunmak üzere oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, World Citizen girişimi kapsamında daha önce İdlib'teki kamplara gülümseten kutular gönderen TRT World çalışanlarının, gazetecilik mesleğini mülteci çocuklara tanıtmayı ve bu yolla vatandaş gazeteciler yetiştirmeyi amaçladığı bildirildi.

TRT World çalışanı Abdinor Hassan Dahir, Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliğini yaptığını hatırlatarak, Türk halkının bu duyarlılığının TRT World Citizen girişimine ilham olduğunu belirtti.

Proje ile Gaziantep sınırları içindeki Nizip Mülteci Kampı'nda 29 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de sona eren eğitim kapsamında mobil gazetecilik atölyesi düzenlendiğini aktaran Dahir, projenin ilk aşamasında Gaziantep'te sığınmacı kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklara proje kapsamında gazetecilik eğitimi verildiğini aktardı.

Proje çerçevesinde, 14-18 yaş aralığındaki 40 çocuğun katıldığı eğitimlerde, gazetecilik, hikaye anlatımı, yaratıcı yazarlık alanlarında eğitimler verildiği kaydedildi. 

Etiketler: TRT World, sığınmacı çocuklar, Gaziantep'teki Nizip Mülteci Kampı, gazetecilik eğitimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER