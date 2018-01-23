TRT geleceğin iletişimcilerini seçiyor

Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Balkanlar ve KKTC'de iletişim eğitimi alan öğrenciler, yarışma için 1 Nisan 2018'e kadar başvurabilecek.

Birincilik ödülü 4 bin lira

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışma, "Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluşuyor.

Yarışma için birincilik ödülleri 4 bin lira, ikincilik ödülleri 3 bin lira, üçüncülük ödülleri ise 2 bin lira olarak belirlendi.

TRT'nin, yarınları inşa edecek gençlerin nitelikli ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine katkı sunmak için başlattığı ve "Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir" ilkesiyle düzenlenen yarışma, her yıl daha kaliteli eserlerin üretilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Ödül verilecek ana dal ve kategoriler

Yarışmada, "Sesli-Görüntülü Habercilik" dalında televizyon haberi, televizyon haber programı ve televizyon spor haberi kategorilerinde, "Radyo Yayıncılığı" dalında eğitim, kültür, müzik, belgesel ve haber programı ile drama programı kategorilerinde, "Televizyon Yayıncılığı" dalında kısa film, belgesel film ve televizyon programı kategorilerinde, "İnternet Yayıncılığı" dalında ise internet sitesi ve sosyal medya projesi kategorilerinde ödül verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA