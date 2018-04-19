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Tarihi mekanlar şeker hamurundan minyatürlerle tanıtıldı

Turizm Haftası kapsamında, Şanlıurfa'da yer alan tarihi mekanlar, şeker hamurundan yapılan minyatürleriyle tanıtılıyor.

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Tarihi mekanlar şeker hamurundan minyatürlerle tanıtıldı

Şanlıurfa Balıklıgöl yakınlarında Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Şanlıurfa'da aralarında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi" varlıkları arasında bulunan Göbeklitepe'nin de yer aldığı tarihi mekanlar, şeker hamurundan yapılan minyatürleriyle tanıtılıyor.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentteki kaymakamlıklar ve belediyelerin iş birliğiyle yapıldı.

Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) üyesi 6 şef, 6 günde şeker hamurundan şehrin öne çıkan 4 ören yerinin minyatürünü hazırladı.

UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi" varlıklar arasında bulunan Göbeklitepe, dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen tarihi Harran Üniversitesi ören yeri, Harran Konik Kubbeli Evler ile tarihi Urfa Kalesi şeker hamuruyla anlatıldı.

Yaklaşık birer metre boyundaki eserler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"Yoğun ilgi bizi memnun etti"

ŞAPADER Başkanı Yılmaz Ede, dernek olarak turizme katkı sunma amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi:

"Mesleki olarak tarihi ören yerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. 6 gün boyunca uzun süren bir çalışmayla bu eseri ortaya çıkardık. Gösterilen yoğun ilgi bizi memnun etti."

Kaynak:AA

Etiketler: Turizm Haftası, Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği, şanlıurfa
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