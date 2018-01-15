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Tarihi garda çikolata festivali

Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, 4-6 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda düzenlenecek.

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Tarihi garda çikolata festivali

Çikolata tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak.

Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek."

Çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak.

Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilecek, tarifler alabilecek, çikolata ile yapılabilecek yeni tatları keşfedebilecek.

Birbirinden farklı ve lezzetli yüzlerce çikolata çeşidine ev sahipliği yapacak olan festivalde çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de yer alacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: uluslararası istanbul çikolata festivali, Sirkeci Garı
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