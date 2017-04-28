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Sinemalarda bu hafta - 28 Nisan 2017

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

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Sinemalarda bu hafta - 28 Nisan 2017

1. Galaksinin Koruyucuları

2014 yılında çekilen "Galaksinin Koruyucuları" filminin devamı niteliğindeki yapımda, "Peter Quill" ve ekibi kainatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Yeni seride, koruyucular kurdukları ailelerini korumak için savaşırken, "Peter Quill"in asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorunda kalacaklar.

2. Ölümcül Deney: Dejavu

D.J. Viola'nın yönetmenliğini üstlendiği "Ölümcül Deney: Dejavu", deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesini ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasını anlatıyor.

3. Çatışma

Muhammed Diab'ın yönettiği "Çatışma", insanların sokaklara döküldüğü Kahire'de, polisin gözaltına aldığı bir grup insanın, bir gün boyunca mahsur kaldıkları kamyonette yaşadıklarını anlatıyor.

Mısır, Fransa ile Almanya ortak yapımı dram ve gerilim türündeki filmde, Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Muhammed ve Ahmed Abdülhamid Hefny gibi isimler rol aldı.

4. Nereden Nereye

Başrollerini Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi ve Hakan Bilgin'in paylaştığı "Nereden Nereye", oyuncu olma hayali kuran Ejder adındaki bir gencin sakarlıklarla dolu hikayesini anlatıyor.

Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Volkan Dönmez yaptı.

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Etiketler: sinemalar, vizyondakiler
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