Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait eserler restore ediliyor

Konya, Karaman ve Aksaray bu zamana kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Şimdiyse, yıllara meydan okuyan tarihi eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için restorasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Proje, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, tarihi cami, han, hamam ve türbe gibi yaklaşık 90 eseri kapsıyor. Ayrıca 2003 yılından bu yana Konya'da 190, Karaman'da 43, Aksaray'da 22 tarihi eser restore edildi.

Ilgın'daki Çukur Cami, Akşehir İmaret Camisi, Doğanhisar Ulu Cami, Bozkır Ulu Cami, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi, Selçuklu dönemine ait Alaaddin Camii ve Osmanlı dönemine ait mimarisiyle göz kamaştıran Şerafettin Camii başta olmak üzere önemli eserlerin onarımları devam ediyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, ihalesi yapılacak 30 eserle birlikte 2003 yılından bu yana yaklaşık 500 eserin restorasyon uygulamasının ve projelerini yaptıklarını anlattı:

"Önemli eserlerin çoğu restorasyon kapsamında ele alınmış durumda. Bu eserlerin periyodik bakımlarını sürekli olarak yapıyoruz. Her yıl üç ilde 80-90 civarında restorasyon çalışmamız muhakkak oluyor. Bu yıl yapılacak 30 ihale ve denetimini üstlendiklerimizle beraber 140 eserin bakım ve onarımı yapılmış olacak. Zaman zaman belediyelerimizin ve çeşitli kurumların da bizden talepleri oluyor. Bunları da kırmamak adına yardımcı oluyoruz."

Amaçları ise 'ata yadigarı' tüm eserleri geleceğe aktarmak.

Kaynak: AA

