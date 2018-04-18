'Şahdeniz' 3 ülkenin müziğini buluşturdu

"Şahdeniz" projesinin dünya prömiyerinde, Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan müzikleri dinleyicilerle buluştu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, genç yaşında Azerbaycan'ın emektar sanatçısı unvanını alan Fargana Qasımova, Yunanistan'ın ünlü folk şarkıcısı Sofia Papazoglou ve Türk halk müziği yorumcusu Mehtap Demir sahne aldı.

"Sarı gelin" türküsünün Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Yunanca versiyon ve ritim yapılarıyla icra edildiği konserde, üç kadın vokalin performansları dikkati çekti.

Konserde, Rembetiko filminin ünlü müziği "Kegome" şarkısının içinden saba makamında mugam ve bir İstanbul türküsü olan "Aman doktor" parçasının yanı sıra "İndim havuz başına" ve "Mavi boncuk" şarkısı da 3 dilde seslendirildi.

Selçuk Murat Kızılateş'in müzik yönetmenliğini yaptığı projenin orkestrasında Göksel Baktagir, Eyüp Hamiş, Murat Süngü, Nikos Tatasapoulos, Zaki Valiyev gibi isimler yer aldı.

Kaynak: AA