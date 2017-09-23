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Buradasınız : » » Payitaht Abdülhamid yeni sezon ilk bölümü

Payitaht Abdülhamid yeni sezon ilk bölümü

Payitaht Abdülhamid 2. sezon ilk bölümüyle 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında...

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Payitaht Abdülhamid yeni sezon ilk bölümü

Payitaht Abdülhamid 2. sezon ilk bölümüyle 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında...

Payitaht "Abdülhamid"

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıylaTRT1 ekranlarında!

Dizinin Ana Teması: Mücadele!

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.

Payitaht Abdülhamid 2. sezon 3. fragmanı

 

Payitaht Abdülhamid 2. sezon 2. fragmanı

 

Payitaht Abdülhamid 2. sezon 1. fragmanı

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